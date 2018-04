Von Zyxel kommt der DMA-2500, ein Digitaler Media Adapter, der Fotos, Musik und Videos in Full-HD von einem PC oder Notebook abruft und diese an ein

Von Zyxel kommt der DMA-2500, ein Digitaler Media Adapter, der Fotos, Musik und Videos in Full-HD von einem PC oder Notebook abruft und diese an ein HD-TV-Gerät ausgibt. Auf den Rechner greift der Media Adapter per Netzwerkanschluss oder via optionalem WLAN-USB-Stick zu. Filme mit bis zu 1080p gibt der Zyxel DMA-2500 über HDMI, FBAS oder S-Video und Component an Fernseher oder Beamer aus. Daneben verfügt der DMA-2500 über einen digitalen Audio-SPDIF-Ausgang. Über den USB-Anschluss finden neben dem WLAN-USB-Stick auch externe Speichermedien Anschluss. Das Gerät ist auch Internet-tauglich: Der DMA-2500 kann Filme direkt von YouTube wiedergeben oder Radiosender über das Internet empfangen. Da der Digital Media Adapter über keinen eingebauten Lüfter verfügt, soll er nahezu geräuschlos arbeiten. Bedient wird er über die mitgelieferte Fernbedienung. Der Zyxel DMA-2500 ist ab sofort für 223 Euro erhältlich. Zur Markteinführung liegt dem DMA-2500 neben einem HDMI-Kabel auch ein WLAN-USB-Stick bei. Unterstützte Formate: Video: MPEG 1/2/4 SD/HD, AVI, H.264 HD, WMV9, VCI, Divx/Xvid, AVC Foto: JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF Musik: MP3, MPEG 2 AAC, MPEG 4 AAC, AC3, MPEG 1 Layer 1& 2, PCM, WMA, WMA Pro, OGG, WAV, FLAC, DTS-pass-through

