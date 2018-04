Zweiohrküken: Erster Trailer zur neuen Komödie von Til Schweiger

Til Schweiger arbeitet gerade an dem Film "Zweiohrküken", einer Fortsetzung des Blockbusters "Keinohrhasen". Zwar kommt die Komödie erst am 17. Dezember ins Kino, doch auf magnus.de ist schon jetzt der erste Trailer zu begutachten.

Über 6,3 Millionen Kinogänger können nicht irren. Sie machten den Til-Schweiger-Film "Keinohrhasen" im Jahre 2008 zum erfolgreichsten deutschen Film. Die Entscheidung fiel daher nicht schwer, baldmöglichst eine Fortsetzung zu drehen. Diese ist nun in Form von "Zweiohrküken" in vollem Gange. Am 16. Mai war Drehstart, insgesamt sind 35 Drehtage angesetzt. Wieder mit dabei sind natürlich Til Schweiger als Boulevardreporter Ludo und seine Filmpartnerin Nora Tschirner als Hortleiterin Anna. Im vorhergehenden Film mussten sich Ludo und Anna ja erst zusammenraufen, bis sie sich richtig kennen und lieben lernten. Jetzt im Nachfolge-Streifen "Zweiohrküken" findet die Beziehung von Ludo und Anna ihre Fortsetzung. Und seit der letzten Begegnung mit dem frisch gebackenen Liebespaar sind filmisch zwei Jahre vergangen und es tat sich so einiges. Mittlerweile bekamen sie Nachwuchs und müssen sich mit diversen Konflikten und Problemen und vor allem ehemaligen Flammen, Liebhabern sowie den dazugehörigen Eifersüchteleien herumschlagen. Mehr ist derzeit über die Handlung noch nicht bekannt.