ZeeZee.de: Kostenloser Onlinedienst holt Hits als MP3 auf die Festplatte

Die Bochumer Applikations-Schmiede ZeeZee hat am Donnerstag ihren gleichnamigen Webdienst vorgestellt, der vor allem bei Fans aktueller Pop-Musik mit kostenlosen Chartstürmern kräftig punkten will. Denn die Top 20 bekommt der registrierte Nutzer stets gratis. Wer seinen musikalischen Horizont und den dazugehörigen Dateiordner auf der Festplatte erweitern will, bekommt für eine Hand voll Euro ein weitreichenderes Portfolio angeboten.

ZeeZee funktioniert so: Der Browser-basierte Internet-Dienst zeigt auf seiner Startseite stets die aktuellen Top-100 der deutschen Charts an. Alle aktuellen Hits werden hier mit Songnamen, Interpreten und Plattencover gelistet. Mit einem Mausklick wählt der Anwender seine persönlichen Lieblingslieder aus und beauftragt damit ZeeZee, die wichtigsten Online-Musikquellen zu belauschen . Sobald die gewünschten Titel gespielt werden, lagert sie ZeeZee in einem Online-Musikspeicher - selbst wenn der Rechner ausgeschalten ist. Der Download der angeforderten Musikstücke erfolgt dann erst auf Knopfdruck des Nutzers, der vorher per E-Mail darüber informiert wird, dass neue musikalischer Stoff für ihn vorliegt. Grundsätzlich bietet ZeeZee.de drei Tarif-Modelle an, wobei der so genannte EASY-Tarif mit Zugriff auf die Top-20-Charts für die ersten sechs Monate umsonst ist - danach erlischt der Account laut ZeeZee automatisch.

Dir drei ZeeZee.de-Tarife: Easy, Express und Star

Jeder registrierte Nutzer kann sich im Easy-Tarif kostenfrei bei ZeeZee.de sechs Monate lang die aktuellen Top-20-Charts downloaden. Dabei kann der Musik-Fan bis zu 50 Songs zur gleichen Zeit in seinem Musikspeicher ablegen. Allein er entscheidet, wann er Songs aus seinem Speicher löscht, um Platz für weitere Aufnahmen zu schaffen. Alternativ steht der Express-Tarif ab 4,49 Euro im Monat parat. Hier steht ein Web-Musikspeicher für bis zu 250 Songs zur Verfügung. Express erlaubt es, die wöchentlich aktualisierten ZeeZee Top 100 Charts, die regelmäßig neu vorgestellten Alben und jeden Tag ein Artist-Birthday-Album in die Wunschliste zu übernehmen. Der Star-Tarif ab 6,99 Euro im Monat schließt auch noch das Blättern in den vorbereiteten Musik-Themen ("Sandy Beach", "Mallorca", "Honeymoon" etc.), in den Genrelisten (etwa "Pop", "Jazz", "Deutsch", "Reggae"), im Album-Archiv (immer die neuesten Chart-Alben) und in den Jahres-Charts mit ein. Außerdem dürfen Star-Abonnenten eine völlig freie Suche nach Titel, Alben und Interpreten starten.