Xystec stellt Hub für kabellosen Datentransfer mit Wireless USB vor

Zubehörhersteller Xystec stellte am Freitag Geräte zum kabellosen Datentransfer mit Wireless USB vor. Die verwendete Technologie soll dabei laut Xystec Transfergeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen können. Selbst große Dateien liessen sich so in kürzester Zeit übertragen. Das System besteht aus Dongles (USB-Sticks) und Hubs und ist über den Versandhändler Pearl zu beziehen.

Erhältlich ist zum einen ein Wireless USB-Dongle, der nur 38 x 83 x 13 Millimeter groß ist und knapp 50 Euro kostet. Der Wirless USB-Hub verfügt über vier Ports und verbindet USB-Geräte ebenso drahtlos mit dem Computer. Eine schwenkbare Antenne kann dabei die Sendeleistung optimieren. Die Reichweite gibt der Hersteller mit maximal zehn Metern an. Der Hub ist nach Angaben von Xystec allerdings nicht für Geräte geeignet, die isochronen Datentransfer benötigen wie zum Beispiel Webcams, Mikrofone und Lautsprecherboxen.

Der Hub hat die Maße von 90 x 69 x 17 Millimetern und wird für knapp 70 Euro angeboten.