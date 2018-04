Für Fotografen ist, neben Fotoforen, die eigene Webseite die ideale Plattform für die Bildausstellung. Doch da kreative Fotografen selten Programmieren können

Für Fotografen ist, neben Fotoforen, die eigene Webseite die ideale Plattform für die Bildausstellung. Doch da kreative Fotografen selten Programmieren können und wollen, bringt Magix den Xtreme Web Designer 5. Die Software zum Erstellen von Webseiten ohne Programierkenntnisse ist eine komplette Neuentwicklung und in die Bereiche Webseitengestaltung, Bildbearbeitung, Textlayout, grafische Gestaltung und Veröffentlichung gegliedert. Dabei legen die Berliner Entwickler wert darauf, dass die Bearbeitung von Fotos und das Erstellen von Grafiken, beispielsweise für Navigationen oder Illustrationen, direkt in der Anwendung klappen. Dennoch soll der Xtreme Web Designer dem der Anwender eine völlige Gestaltungsfreiheit geben und beispielsweise Bilder mit Schattenwurf und Navigationselemente oder Texte, die sich der Kontur beliebiger Objekte anpassen, ermöglichen. Auch Flash-Animationen, Mouse-Over- oder Pop-Up-Effekte will Magix für Einsteiger verständlich aufbereitet haben. Zudem klappt das Einbinden von Youtube-Videos, Karten von Google Maps oder RSS-Feeds.

Anzeige

Gleichzeitig liefert Magix aber auch 400 Vorlagen für komplette Seiten oder für Gestaltungselemente wie Navigationsleisten oder Schaltflächen. Für die Veröffentlichung der Webseite hat Magix den FTP-Upload integriert und bietet alternativ 500 Megabyte kostenloser Speicherplatz. Das Programm ist ab sofort für 40 Euro erhältlich.

www.magix.de