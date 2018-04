Xing startet Gehaltsspiegel - Verdienst-Check auch für Nicht-Mitglieder

Das Business-Netzwerk Xing stellt seinen Nutzern ein neues Internet-Tool zur Gehalts-Analyse zur Verfügung. Wie das Unternehmen am Montag versprach, sollen die Eingaben anonym behandelt werden.

Das Tool nennt sich "Stimmt mein Gehalt" und lässt sich von Interessierten online kostenlos abrufen. Nach der Eingabe von Altersgruppe, Geschlecht, Arbeitszeit, Bundesland, Branche, Bildungsgrad und Tätigkeit erfahren, wie der eigene Verdienst im Verhältnis zum Branchenschnitt steht. Grundlage des Gehaltsvergleichs bildet eine Umfrage mit über 90.000 Teilnehmern, die über die Webseiten Spiegel Online, manager magazin und XING zur Erhebung kamen.

Ungerechte Geschlechterwelt

Die Betrachtung der bei der Umfrage abgegebenen Daten hat laut Xing gezeigt, dass die Gehaltsunterschiede zwischen Frau und Mann weiterhin in erheblichem Umfang auftreten, auch wenn es hierbei branchenspezifische Unterschiede gibt. Sogar Frauen in Führungspositionen verdienen im Durchschnitt 28 Prozent weniger, im oberen Management beträgt der Unterschied sogar 30 Prozent. Dieser gravierende Unterschied zeigt sich quer über alle Branchen und Regionen. Interessanterweise tritt die Differenz etwa im kaufmännischen oder kulturellen Sektor stärker auf als in traditionell als Männerdomänen betrachteten Bereichen wie IT oder Maschinenbau.