Xing startet Experten-Gruppen für Branchen - Xpert Ambassadors

Das Business-Netzwerk Xing fördert die Elitenbildung in seinem Netzwerk. Branchenspezifische 'Xpert Ambassador'-Gruppen sollen Wirtschaftszweige enger an Xing binden und sich überregional ins Gespräch bringen. Ein "Bankingclub" macht den Anfang, gab Xing am Montag bekannt.

© Archiv Business-Netzwerk Xing

Seit zwei Jahren betreibt Xing das regionale Ambassador Programm mit 200 offiziellen Repräsentanten in 45 Ländern. Mehr als eine halbe Million Geschäftsleute nahmen allein im vergangenen Jahr an Events teil, dazu zählten auch die mehr als 700 offiziellen Xing live Events organisiert von den Ambassadors . Das erfolgreiche Ambassador Konzept überträgt Xing nun auf Branchen und führt mit den Xpert Ambassadors ein fachspezifisches Mitgliederprogramm ein. Die Gruppen werden dabei anhand definierter Kriterien wie Mitgliederanzahl und Aktivität von Xing ausgewählt. Anzeige