Wyplayer: Festplatten-Media-Center mit Doppel-DVB-T, HDTV und Internet [Galerie]

Der nach eigenen bekunden Highend-Multimedia-Hersteller Wyplayer aus Frankreich will mit einer einzigen "Black-Box" alle Kundenwünsche bezüglich Home-Entertainment auf einmal erfüllen - und das zu einem recht moderaten Preis, wie der Hersteller auf einer Pressetour bei magnus.de mitteilte.

Festplatten-Spieler- und Recorder, mit einem Doppel-DVB-T-Tuner samt EPG (Electronic Program Guide) aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes anschauen, Internet-Radio empfangen, Web-Services wie YouTube, Nachrichtendienste oder RSS-Feeds nutzen, eigene Bilder, Videos und MP3s aus dem heimischen Netzwerk vom PC, Mac oder NAS-System zum Fernseher streamen - all das vermag die Multimedia-Box von Wyplayer für den Anwender zu bewerkstelligen. Und zwar alles - soweit verfügbar - in HD-Qualität mit 1.080 Zeilen (1080p). Als weitere Streaming-Standards werden zusätzlich noch UPnP (Universal Plug and Play) und DLNA (Digital Living Network Alliance) in der Version 1.5 unterstützt.

An Anschlüssen und Verbindungsmöglichkeiten stehen dem Wyplayer ein Ethernet-Anschluss RJ45 mit 100 MBit, WLAN mit 802.11-b/g/n-Standard oder insgesamt drei USB-Ports zu Verfügung. An letzterem kann man entweder einen USB-Stick oder eine externe Festplatte beliebigen Dateiformats (NTFS, FAT, HFS, JFS, EXT2, EXT3) hängen. Zur Ausgabe von Bild und Ton stehen ein HDMI-Port sowie ein Video- und Audio-Chinch-Anschluss bereit. Und über einen optischen S/P-Dif-Ausgang ist zusätzlich noch der 5.1-Surround-Sound sicher gestellt. An Datei-Formaten spielt der Wyplayer angeblich alles ab, was Rang und Bekanntheit hat: MP3, AAC, WMA, WAV, AC3, DTS und OGG Vorbis aus dem akustischen Bereich, sowie MPEG1/2, MPEG4, AVC, H.264, WM9/VC1, Xvid, AVI, ASF, MP4, MKV, ISO, VOB und TS aus dem visuellen Video-Bereich, Dazu gesellen sich noch die Bildformate JPG, BMP, GIF, PNG und TIFF. Zur Unterstützung einer einfachen Bedienung liegt eine sehr übersichtliche Fernbedienung mit im Paket.

Das Abspielwunder wird es mit verschiedenen Festplatten-Kapazitäten geben, etwa 500 GB, 750 GB, 1.000 GB und 1.500 GB oder auch leer ohne Festplatte. Die Preise sind dabei noch nicht für alle Ausliefer-Varianten bekannt, aber die 500-GB-Version dürfte unter den Namen Wyplayer 500 G auf 395 Euro in die Läden kommen. Lieferbar soll die Wyplayer-Serie in Deutschland ab Mitte Juni sein.