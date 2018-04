Wolverine: Zweiter Teil des X-Men-Ablegers bereits in Planung

Das Filmstudio 20th Century Fox arbeitet nach dem Erfolg seines Kinofilms "Wolverine" bereits an einem zweiten Teil. "X-Men Origins: Wolverine 2" soll überwiegend in Japan spielen.

Nach 160 Millionen US-Dollar weltweiten Einspielergebnissen bereits am Premieren-Wochenende von "X-Men Origins: Wolverine" fiel die Entscheidung offenbar nicht schwer, sofort einen zweiten Teil des Blockbusters in Angriff zu nehmen. Das vermeldet zumindest die britische Kino-Website Empireonline.com. Zwar sei man derzeit noch auf der Suche nach einem geeigneten Drehbuchautor, doch die elementaren Eckpunkte des Handlungsstranges stünden bereits fest, hieß es.

Demnach begibt sich Wolverine, mit Hugh Jackman in der Hauptrolle, in die Hände der Samurai, um mit Hilfe ihres Trainings seine wilde Seite besser zügeln zu können. Nebenbei verliebt sich der Mutant in ein Familien-Mitglied der japanischen Mafia-Organisation Yakuza, mit denen es aller Voraussicht nach nicht zum Tee-Kränzchen kommt.Seit letztem Mittwoch läuft der Film "X-Men Origins: Wolverine" in den deutschen Kinos und eroberte mit 400.000 Besuchern am Start-Wochenende auf Anhieb den ersten Platz der deutschen Kino-Hitparaden.