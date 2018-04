Wissenschaftler arbeiten an einem Standard für Internet-Fernsehen

Wissenschaftler arbeiten an neuem IPTV-Standard

Wissenschaftler am "Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme Fokus" arbeiten gemeinsam mit Partnern vom Open IPTV Forum an einem neuen IPTV-Standard. Wie das Institut am Donenrstag bekannt gab, sollen mit der neuen Lösung Fernseher, Handy, Set-Top-Box und Computer grenzenlos miteinander kommunizieren können.

Fokus-Forscher haben bereits eine gemeinsame Sprache für die Info-, Spiel- und Kommunikationstechnik aus dem Web entwickelt, eine Art Online-Esperanto. "Open-IPTV-Ecosystem" nennen die Entwickler den gemeinsamen Nenner, mit dem Handys, Fernseher und Computer von diversen Herstellern einerseits und Kunden, Heimelektronik-Konzerne und Telefongesellschaften andererseits kommunizieren sollen. So sollen Informationen sämtliche technischen Grenzen überwinden können. Der Fernseher im Institut kann laut den Forschern nicht nur Videos herunterladen. Die Filme werden interaktiv. Flimmert ein Video über das Zentrum von Berlin über den Bildschirm, können die Forscher den Berliner Dom oder den Reichstag berühren - und schon öffnet sich ein Zusatzfenster mit Hintergrundinformationen oder einem weiteren Kurzfilm aus dem Internet, der die Gebäude von Innen zeigt. Wer will, kann laut dem Institut mit der Fokus-Technik sogar die aktuellen Urlaubsbilder von einer Digitalkamera oder dem Handy auf den Fernseher spielen und via Internet an die Fernsehgeräte von Freunden und Verwandten weiterleiten - für einen gemeinsamen Dia-Abend mit den Großeltern in einer fernen Stadt zum Beispiel. Bei dem internationalen Test sollen Fernseh- und Kommunikationstechnik, Handys, Router und Sender mit dem "Open-IPTV-Ecosystem" zu einem virtuellen Ganzen verknüpft werden. Anzeige