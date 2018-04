Windows-Spiele unter Linux

PC-Spiele werden heute oft nur für Windows verkauft, das gilt besonders für die Blockbuster. Wir zeigen, wie viele Windows-Games mit Wine auch unter Linux laufen.

Anders als bei einer virtuellen Maschine wie VMWare stellt Wine unter Linux einen Compatibility-Layer zur Verfügung, mit dem auf alternative Versionen der Windows-Systembibliotheken im DLL-Format von gestarteten Windows-Programmen zugegriffen werden kann.

Wine vs Cedega und Co.

Eine finale Version 1.0 von Wine ist auch nach 12 Jahren noch nicht erschienen. Mit Version 0.9.24 ist aber bereits ein Beta-Stadium erreicht, mit dem sich viele Wünsche erfüllen lassen. Die aktuelle 32-Bit-Engine unterstützt neben alten Spielen insbesondere auch Spiele, die für Windows 2000 oder XP entwickelt wurden. Gerade der Spiele-Einsatz stellt an Wine aber eine Reihe besonderer Anforderungen.

Dazu zählt neben Performance-Aspekten vor allem die Tatsache, dass Systembibliotheken und Funktionen wie DirectX verfügbar gemacht werden müssen. Aus diesem Grund sind neben einer freien Version des Windows-Emulators auch zwei kommerzielle Abwandlungen unter dem Namen Cedega und CrossOver erhältlich.

Die Zielsetzung von CrossOver ist die leichtere Integration von Büro-Applikationen wie Microsoft Office unter Linux, wobei CrossOver dem Benutzer die meisten benötigten Konfigurationsschritte abnimmt. In der Praxis erleichtert CrossOver aber auch das Einrichten und Verwenden von Windows-Spielen unter Linux.

Stärker an den Anforderungen der Gamer orientiert ist die kommerzielle Wine-Variante Cedega. Insbesondere die DirectX-Umsetzung durch Wine und der Support von Kopierschutz-Techniken ist in Cedega implementiert. Hinzu kommt die Optimierung für beliebte Spiele. Lange Zeit war Cedega die einzige Möglichkeit, DirectX-kompatible Windows-Spiele mit Wine nutzen zu können. Mittlerweile ist aber auch die DirectX-Unterstützung in die Entwicklung des originären Wine-Emulators mit eingeflossen. Eine hundertprozentige Umsetzung aller DirectX-Versionen und Spiele ist dabei noch lange nicht in Sicht.

Dennoch kann Wine bereits für eine ganze Reihe von DirectX-Bibliotheken eine adäquate Implementierung anbieten. Allen voran zählt dazu die Umsetzung der Direct3D-8/-9-Infrastructure sowie die Kompatibilität zu DirectDraw, DirectSound und DirectMediaObjects. Das Wine-Projekt selbst gibt für diese Kernbestandteile der DirectX-Architektur zurzeit bereits eine 85-90 prozentige Unterstützung an. Andere Bestandteile wie DirectShow, DirectMusic oder DirectInput sind in Ihrer Implementierung dagegen deutlich rudimentärer umgesetzt.

Games im Kompatibilitäts-Check

Es gibt eine ganze Reihe bekannter und lohnenswerter Windows-Spiele, welche Sie mit Hilfe von Wine unter Linux nutzen können. Aus den verschiedenen Genres wollen wir Ihnen einige Spiele vorstellen, die wir in den letzten Monaten zur Zusammenarbeit mit Wine bewegen konnten. Grundsätzlich sollten Sie berücksichtigen, dass etwas ältere Spiele meist etwas besser unterstützt werden.

Sollte die Spiele-Kompatibiltät von Wine Ihr wichtigstes Anliegen sein, so sollten Sie den Einsatz der kommerziellen Variante Cedega in Erwägung ziehen, da diese den Alltagseinsatz deutlich erleichtert. Der Bezug von Cedega ist über die Homepage des Projekts unter Transgaming.com möglich. Wer es nutzen will, muss eine monatliche Lizenzgebühr zahlen, darf dafür aber auch mitbestimmen, für welche Spiele Cedega als nächstes optimiert werden soll. Eine Wine-Kompatiblitätsliste finden Sie unter http://appdb.winehq.org/appbrowse.php, die Liste von Cedega ist unter http://transgaming.org/gamesdb zu finden.

Strategiespiele

Es gibt eine ganze Reihe beliebter Windows-Strategiespiele, die Sie mit Wine auch unter Linux nutzen können. Mit der aktuellen Wine-Version verwendet werden können zum Beispiel Warcraft 3, Die Siedler IV oder Sudden Strike. Durch die Installation der DCOM98-Bibliothek lassen sich zudem Titel wie Stronghold Crusader spielen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass sich das Spiel-Setup nicht fehlerfrei ausführen lässt. Problematisch gestaltet sich dies etwa bei Command and Conquer - Tiberian Sun. Eine mögliche Lösung ist der Einsatz eines speziellen grafischen Installers für Linux. Diesen finden Sie zusammen mit weiteren Installen für Windows-Spiele sowie anderen nativen Linux-Spielen auf www.liflg.org.

Weitere Strategiespiele, die mit Wine gut zusammenarbeiten, sind Heroes of Might and Magic IV oder die Age-of-Empires-Serie. Hier ist in erster Linie der Kopierschutz problematisch - ohne einen Crack lassen sich diese Spiele nicht mit Wine verwenden. Eine legale Lösung ist die Verwendung von Cedega.

Gern genutzt wird bei Strategiespielen natürlich auch die Multiplayer-Option. Vielfach müssen Sie dafür unter Wine zusätzliche Bibliotheken installieren (Ablage im System32-Verzeichnis) und in der Wine-Konfiguration als native Bibliotheken bevorzugt einrichten. Welche zusätzlichen DLLs Sie benötigen, erfahren Sie über einen Eintrag in der Wine Application Database für den das jeweilige Spiel.

Natürlich gibt es auch eine Reihe von Spielen, die sich mit Wine gar nicht nutzen lassen. Gescheitert sind wir bei den populären Titeln Anno 1503 - Königsedition, Rise of Nations, der Cossacks Anthology und Civilization IV.