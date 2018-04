Weltkarte der Reisewarnungen online - diese Plätze sollten Sie meiden

Seit kurzem sollen sich Weltenbummler unter Reisewarnungen.org auf einen Blick über die aktuelle Sicherheitslage für Reisen in alle Welt informieren können, gaben die Betreiber am Mittwoch bekannt.

Seit kurzem sollen sich Weltenbummler unter Reisewarnungen.org auf einen Blick über die aktuelle Sicherheitslage für Reisen in alle Welt informieren können, gaben die Betreiber am Mittwoch bekannt. Sichere Reiseländer seien auf einer Weltkarte grün eingefärbt, Länder mit problematischen Regionen für die Sicherheit des Reisenden dagegen rot, so die Macher der Eventax GmbH. Die Berechnung stützt sich laut Eventax auf das durchschnittliche Meinungsbild westlicher Regierungen. Geschuldet sei dies der unterschiedlichen Beurteilung der Sicherheitslage der verschiedenen Außenministerien, so Kartenentwickler Matthias Jaekle. Deshalb könne er seine "Weltkarte der Reisewarnungen" fein abgestuft von grün über gelb bis rot einfärben.