Western Digital bietet mit "My Book World Edition" eine per Internet erreichbare Festplatte. Damit ist es z.B. im Urlaub möglich, von überall auf der Welt die auf dem My Book World-Laufwerk gespeicherten Daten abzurufen und neue Daten, etwa Fotos, schon während des Urlaubs darauf zu speichern.

Die My Book World Edition muss einfach nur an den Router angeschlossen und eingeschaltet werden. Zusätzlich muss der Nutzer noch ein "MioNet"-Konto mit beiliegender Software einrichten, um über die MioNet-Webseite auf das Laufwerk daheim zugreifen zu können. Zu den weiteren Merkmalen von My Book World gehören eine Backup-Software für die automatische Sicherung der Daten aller Computer im Netzwerk sowie DLNA-Media-Streaming zur Übertragung von digitalen Medien im ganzen Haus.

Die My Book World-Version mit 1 Terrabyte soll 200 Euro kosten, mit 2 Terrabyte 400 Euro. www.wdc.com/de/products/Products.asp?DriveID=587 www.mionet.com