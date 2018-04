Am 29. Juli 2010 kommt "Toy Story 3" in 3D in die deutschen Kinos. Um sich bis dahin die Wartezeit etwas zu verkürzen, bringt Walt Disney bereits am 11. März die Vorgängerfilme "Toy Story 1 und 2" als Spezial Edition auf DVD und Blu-ray-Disc. Vor allem durch seine zahlreichen Extras will der kultige Animationsfilm zum Kauf animieren.

Genau 15 Jahre sind vergangen, als die Animationskünstler von Pixar mit "Toy Story" ihren ersten vollständig computeranimierten Spielfilm ins Kino brachte. Vier Jahre später, 1999, folgte mit Toy Story 2 der würdige Nachfolger um die Spielzeug-Helden Cowboy Woody und Space-Ranger Buzz Lightyear. In diesem Sommer kommt nun Toy Story 3 in 3D in die Lichtspielhäuser. Wer es aber bis zum 29. Juli kaum mehr erwarten kann, findet vielleicht Trost in der Fernsehausstrahlung der beiden Vorgängerfilme im März auf Super-RTL. Natürlich gibt es bei der Fernsehausstrahlung viele Werbeunterbrechungen und keinerlei Extras. Deshalb sind die am 11. März erscheinenden Special-Editions auf DVD und Blu-ray vielleicht doch die bessere Wahl. Hier finden Sie alle Details zu den einzelnen Scheiben.

DVD "Toy Story" Special Edition: Features und Bonusmaterial

- Tonformat in Deutsch, Englisch und Türkisch, jeweils in Dolby Digital 5.1 - Untertitel: Deutsch, Englisch und Türkisch Bonusmaterial - Toy Story 3 Vorschau: "Die Geschichte" - Buzz Lightyear Missionslog: Raketenstart - 3 animierte Studio Stories - Buzz erobert Manhatten - Audiokommentar - Schwarzer Freitag: Die Toy Story, die niemand kennt - Wege zu Pixar - Künstler

Anzeige

Blu-ray-Disc "Toy Story" Special Edition: Features und Bonusmaterial

- Tonformat in Deutsch, Italienisch und Türkisch jeweils in DTS-ES 5.1 - Tonformat in Englisch in DTS-HD 5.1 - Untertitel: Deutsch, Englisch, Italienisch und Türkisch Bonusmaterial - Die Filmemacher erinnern sich - Das Vermächtnis von Toy Story - Making Of Toy Story - Musikvideo "Du hast einen Freund in mir" - Das Design von Toy Story - Zusätzliche Szenen - Toy Story 3 Vorschau: "Die Geschichte" - Buzz Lightyear Missionslog: Raketenstart - 3 animierte Studio Stories - Buzz erobert Manhatten - Audiokommentar - Schwarzer Freitag: Die Toy Story, die niemand kennt - Wege zu Pixar - Und vieles mehr!

DVD "Toy Story 2" Special Edition: Features und Bonusmaterial

- Tonformat in Deutsch, Englisch und Türkisch, jeweils in Dolby Digital 5.1 - Untertitel: Deutsch, Englisch und Türkisch Bonusmaterial - Toy Story 3 Vorschau: "Die Figuren" - Buzz Lightyear Missionslog: Internationale Raumstation - 3 animierte Studio Stories - Audiokommentar - Pixar Zoetrope - Hommage an Joe Ranft - Wege zu Pixar - Technical Arts

Blu-ray-Disc "Toy Story 2" Special Edition: Features und Bonusmaterial

- Tonformat in Deutsch und Italienisch jeweils in DTS-ES 5.1 - Tonformat in Englisch in DTS-HD 5.1 - Tonformat in Türkisch, Portugiesisch und Hebräisch in Dolby Digital 5.1 - Untertitel: Deutsch, Englisch, Italienisch, Hebräisch, Portugiesisch und Türkisch Bonusmaterial - Making Of Toy Story 2 - Profil: John Lasseter - Die Figuren - Die Spielzeugkiste - Musikvideo "Woodys Roundup" -"Jessies Song" - Randy Newman Demo - Zusotzliche Szenen - Toy Story 3 Vorschau: "Die Figuren" - Buzz Lightyear Missionslog: Internationale Raumstation - 3 animierte Studio Stories - Audiokommentar - Pixar Zoetrope - Hommage an Joe Ranft - Wege zu Pixar - Technical Arts - Und vieles mehr!