Vodafon: Mit Inklusiv-Minuten auch ins Ausland telefonieren

Der Mobilfunkanbieter Vodafon hat am Freitag in seinen Inklusiv-Minuten-Tarifen die "MinutenOption" erweitert. Ab dem 12. Oktober sollen Kunden ihre Gesprächsminuten auch für internationale Gespräche nutzen können.

Die Erweiterung soll laut Anbieter sowohl für alle Neukunden, als auch für Bestandskunden gültig sein. Für die Freischaltung ist ein einmaliger Anruf für 0,75 Euro notwendig. Laut Vodafone sollen die Freiminuten für internationale Gespräche in allen 36 Ländern eingesetzt werden können, in denen das "Vodafon-Reiseversprechen" gilt. Günstiger ins Ausland telefonieren in Zukunft auch SuperFlat-Kunden, die keine MinutenOption haben. Für alle Gespräche ins EU-Ausland zahlen diese noch 0,69 Euro pro Minute in der Nebenzeit, in der Hauptzeit wird die Minute mit 0,98 Euro berechnet.

Vodafone-Kunden, die mit ihrem Handy im Ausland telefonieren möchten, können wie bisher das Reiseversprechen kostenlos hinzubuchen.

Die Freiminuten der Vodafone MinutenOptionen gelten für Anrufe in folgende 36 Länder: Ägypten, Albanien, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Zypern.