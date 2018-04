Die Leipziger Messe bietet zusammen mit dem Internet-Spezialisten Cooee eine virtuelle 3D-Version der Spielemesse "Games Convention" an.

Alle Aussteller der GCO haben die Möglichkeit, sich in eigenen, den realen Messeständen nachempfundenen 3D-Räumen zu präsentieren und Besucher aus aller Welt zu empfangen. Mit integrierten Video- und Bilderscreens werden Spiele und Produkte multimedial vorgestellt. Über die Anzahl der teilnehmenden Aussteller am 3D-Chat schwieg sich Cooee aus.

Zukunft 3D-Welten

Das Anfang des Jahres gestartete Unternehmen bietet seinen Nutzern eine Mischung aus Instant Messaging und 3D-Chat mit selbstgestalteten Avataren. Stellen traditionelle Instant-Messenger in der Regel die Kontakte in Listenform dar, mit einem Texteingabefeld am unteren Ende, tummeln sich die Club-Cooee-Avatare nicht nur in geschlossenen Umgebungen sondern auch auf dem Desktop. Freunde, die gerade online sind, erscheinen in Farbe. Wer offline ist, wird farblos in Schwarz-Weiß dargestellt und muss damit rechnen, vom Cooee-Nutzer via Mauszeiger in die Ecke gestellt zu werden. Einen ausführlichen Beitrag finden magnus.de-Leser im Artikel [int:article,87256]'Club Cooee - Instant Messaging 2.0'[/int]

Games Convention Online hofft auf Besucheransturm

Mit einem Fokus auf Online- und Browser-Spiele will die neue Leipziger Messe "Games Convention Online" Ende Juli insgesamt 50.000 bis 70.000 Besucher anziehen. Mit den Marktführern Gameforge und der Hamburger Spieleschmiede Bigpoint sowie zahlreichen Spieleverlagen würden zwischen 50 und 60 Aussteller in Leipzig erwartet, teilte die Leipziger Messe am Montag in Hamburg mit. Die Veranstalter setzen nach dem Umzug der erfolgreichen Spielemesse nach Köln auf den boomenden Markt der Online-Spiele. "Die Resonanz ist enorm", sagte Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Leipziger Messe ([int:article,98449]magnus.de berichtete[/int]).