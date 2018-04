Viewbook.com hat sich auf Onlinepräsentationen spezialisiert und bietet ab sofort ein Plugin für Lightroom 2 mit dem der direkte Export einzelner Bilder oder

Viewbook.com hat sich auf Onlinepräsentationen spezialisiert und bietet ab sofort ein Plugin für Lightroom 2 mit dem der direkte Export einzelner Bilder oder eines Portfolios auf die Webseite des Services möglich ist. Beim Export erstellt Viewbook automatisch zwei weboptimierte Bildgrößen, die zudem in den sRGB-Farbraum gewandelt werden. Die Originale werden unangetastet gespeichert. So kann der Fotograf zum einen die Bilder schnell online präsentieren, sie aber auch zum Download bereit stellen. Der Onlinezugriff ist durch ein Passwort geschützt, so dass der Fotograf entscheidet wer die Bilder laden darf. Viewbook bietet eine 30-tägige kostenfreie Testphase. Anschließend kostet der Service in der Standardversion 6 Euro im Monat, wobei 1000 Bilder hochgeladen werden können. Für 9 Euro kann der Fotograf dann 5000 Fotos auf den Onlineserver stellen. www.viewbook.com