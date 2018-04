Videos aus dem Netz: MyTube BigPack Internet Recorder 3

Am Dienstag stellte der Softwarehersteller S.A.D. eine neue Version des MyTube BigPack Internet Recorders vor. Bei der dritten Version sollen die Funktionen für das Finden, Wiedergeben, Abspeichern, Konvertieren und Bearbeiten von Videoclips verbessert worden sein. Den Preis gibt S.A.D. mit 20 Euro an.

Neben den gängigen Videoportalen wie YouTube, MyVideo oder Clipfish, etc., werden laut S.A.D. jetzt auch Portale wie MySpace, Yahoo Video und Metacafe in die Suche mit eingebunden. Des Weiteren bietet die neue Version die Möglichkeit, Online-Videos in einer Wiedergabeliste zu speichern und immer wieder anschauen, ohne neu suchen zu müssen.