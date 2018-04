[Video] Microsoft-Chef Steve Ballmer im Windows-7-Verhör mit Nutzern

Microsoft-Chef Steve Ballmer hat in einem Interview mit Lesern von Bild.de und MSN.de gestenreich Rede und Antwort gestanden. In dem am Donnerstag von Microsoft veröffentlichten Video erklärt der Konzernlenker, welche drei Gründe für Windows 7 sprechen.

Microsoft-Chef Steve Ballmer hat in einem Interview mit Lesern von Bild.de und MSN.de gestenreich Rede und Antwort gestanden. In dem am Donnerstag von Microsoft veröffentlichten Video erklärt der Konzernlenker, welche drei Gründe für einen Erfolg von Windows 7 sprechen.

"Nummer eins, es fühlt sich bedarfsgesteuerter an, leichter und schwungvoller", so Ballmer fingerschnippend. Zum zweiten sei die Nutzeroberfläche aufgeräumter, einfacher und produktiver und drittens dutzende von kleineren Funktionen, so der Microsoft-Chef. Auf die Frage, wie der Computer der Zukunft beschaffen sein müsste, antwortet Ballmer, dass es bei der Steuerung wichtiger werde, zu erkennen was der Anwender meint und nicht was er sagt. So würde ein PC-Nutzer beispielsweise sagen "File - open", aber tatsächlich meinen: "Gib mir alles, was ich brauche...". Benötigt werde auf Computerseite mehr künstliche Intelligenz.

Microsoft-Chef hat keine Angst for Apple

Auf die Frage, ob er Apple fürchte, verweist Ballmer auf die große Verbreitung von Windows-PCs und deren Marktanteil von zirka 95 Prozent, nur etwa vier Prozent würden auf Macintosh-Rechner entfallen. "Ich fürchte sie nicht, aber ich denke wir stehen im Wettbewerb ", antwortete der Microsoft-Chef salamonisch. Man stehe aber auch mit Oracle, Google, Nintendo und vielen anderen im Konkurrenzkampf.

