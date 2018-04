[Video] Call of Duty: Spektakuläres Video über moderne Kriegsführung

Die Spieleschmiede Activision hat am Montag einen neuen Trailer zu seinem Kriegsspiel "Call of Duty: Modern Warfare 2" veröffentlicht. Ab Samstag kann sich der bewaffnete Konflikt im Spielezimmer fortsetzen.

Die Spieleschmiede Activision hat am Montag einen neuen Trailer zu seinem Kriegsspiel "Call of Duty: Modern Warfare 2" veröffentlicht. Ab Samstag kann sich der bewaffnete Konflikt im Spielezimmer fortsetzen.

Anzeige

Der Trailer zeigt Einblicke in die Story-Kampagne, in der Terroristen die Welt ins Chaos zu stürzen drohen. Mit bewegten Bildern von neuen Einsätzen und Schauplätzen soll der Trailer die perfekte Einstimmung auf das kommende Kriegsspiel sein. Der Ego-Shooter wird in drei unterschiedlichen Versionen auf den Markt kommen, wie der US-amerikanische Entwickler Infinity Ward Mitte Juli bekannt gegeben hatte. Dabei soll die "Prestige"-Version mit einem echten Nachtsichtgerät ausgeliefert werden ([int:article,103854]magnus.de berichtete[/int]).

Neben dem Nachtsichtgerät beinhaltet die "Prestige"-Edition noch ein Artbook des Spiels, einen Styropor-Kopf des Spielhelden Soap-McTavish (dient als Halter für das Nachtsichtgerät) sowie einen Gutscheincode für einen kostenlosen Download des Ur-"Call of Duty" sowie das Spiel in der "Hardened Edition" im Steelbook. Wer auf das Nachtsichtgerät verzichten kann, die übrigen Extras wie den Gratis-Download sowie das Artbook jedoch besitzen möchte, kann sich die "Hardened Edition" zulegen, die mit einem anderen Motiv aufwartet. Für Puristen bringt ActivisionBlizzard noch eine normale Fassung des Spiels auf den Markt, das keinerlei Zugaben beinhaltet. Der Vorgänger, "Call of Duty 4: Modern Warfare" ist mit über 13 Millionen verkauften Einheiten eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten.