Der vfv Verlag hat heute einen ganz untechnischen Ratgeber für bessere Bilder angekündigt. Es soll Einsteiger, die nicht die Technik in der Fotografie suchen sondern, egal womit - ob mit der Handy-, Kompakt-, Bridge- oder DSLR-Kamera - einfach gute Bilder machen wollen ansprechen. Das Buch ist mit 250 Abbildungen gespickt. Der Autor Günter Richter will mit Bildbeispielen demonstrieren worauf es wirklich ankommt wenn man nicht nur Knipsen sondern fotografieren will. Das Buch hat 224 Seiten und ist unter der ISBN 978-3-88955-188-7 für 20 Euro zu haben.

www.vfv-verlag.de