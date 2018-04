Auch Verbatim bietet jetzt mit seiner neuen PhotoSave DVD einen einfachen Weg zur Archivierung von Fotos. Eine auf jeder Blanko-DVD befindliche Software

Auch Verbatim bietet jetzt mit seiner neuen PhotoSave DVD einen einfachen Weg zur Archivierung von Fotos. Eine auf jeder Blanko-DVD befindliche Software startet beim Einlegen in einen am PC angeschlossenen DVD-R-Brenner automatisch und führt den Nutzer Schritt für Schritt von der Auswahl der Bilder bis zum Brennvorgang. Dazu muss der Nutzer nur noch auf den Menüpunkt "Brennen" klicken. Eine PhotoSave DVD mit 4,5 GB Speicherplatz kostet 3 Euro. Im manuellen Modus unterstützt die PhotoSave DVD auch "search & burn". Damit können Bilder von einer am PC angeschossenen Digitalkamera gespeichert und weitere Fotos auch später hinzugefügt werden. Datenmengen über 4,5 GB werden automatisch auf mehrere PhotoSave DVD verteilt. www.verbatim-europe.com