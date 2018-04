Vegas Movie Studio 9: Videonachbearbeitung für jedermann

Sony bietet mit der Vegas-Movie-Studio-Reihe perfekte Videonachbearbeitung für jedermann.

Vegas Movie Stuidio 9 gibt es in daher in verschiedenen Ausführungen, je nach Bedarf des Anwenders. Die in der Ausgabe 7/2009 der Video-HomeVision getestete Version war das Platinum Pro Pack für 94 Euro. Die reine Platinum-Version kostet 78 Euro und die Standard-Version ist bereits ab 42 Euro zu haben. Nähere Informationen zu dem Programm und die Unterschiede der einzelnen Version können Sie im Internet unter www.sonycreativesoftware.com nachlesen.