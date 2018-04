V like Vintage - Bibliothek und Suchmaschine für historische Fotografien

V like Vintage richtet sich an Liebhaber und Besitzer historischer Fotografien. "Es gibt heute in jedem Land Schätze. Das gehört mit zu den Hauptaufgaben von V like Vintage, die zu finden und zu heben", sagt Geschäftsführer Christian Voigt. "Und: Es ist der Versuch, anderen Fotoliebhabern einen Anstoß zu geben und ihre Bilder bei uns auf der Seite einzustellen, damit diese Schätze nicht verloren gehen und für alle sichtbar sind." Im Fokus stehen einerseits private Aufnahmen, die vor 1970 aufgenommen wurden - die einzige und zwingende Voraussetzung. Aber auch kommerzielle Anbieter können an der Plattform teilnehmen. Beschreibung, Verschlagwortung und geografische Angaben sorgen für historische Einordnung und erleichtern die Auffindbarkeit. Gleichzeitig kann V like Vintage auch als Bild-Suchmaschine fungieren. Durch die Mitgliedschaft, die zurzeit noch kostenlos ist, wird privaten und kommerziellen Nutzern ein kostenloser Upload ermöglicht. Private Nutzer können selbst entscheiden, ob sie ihre Fotos anderen Mitgliedern kostenlos zugänglich machen oder für die gewerbliche Nutzung freigeben möchten. www.v-like-vintage.net Anzeige