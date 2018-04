Casio Exilim EX-S12/EX-Z400/EX-Z270 Casio hat für die Dynamic-Photo-Funktion, die bei den Exilim-Modellen EX-S12, EX-Z400 und EX-Z270 schon in der Kamera das

Casio Exilim EX-S12/EX-Z400/EX-Z270 Casio hat für die Dynamic-Photo-Funktion, die bei den Exilim-Modellen EX-S12, EX-Z400 und EX-Z270 schon in der Kamera das Einkopieren bewegter Motive in Hintergründe erlaubt, neue Firmware in Version 1.02 bzw. 1.01 für Exilim EX-Z270 bereit gestellt. Sie erweitert die Dynamic Photo-Funktion um Motivgrößenanpassung, Vorschau beim Einfügen eines Motivs und der Konvertierung in eine Movie-Datei. S12: http://support.casio.com/download.php?rgn=2&cid=001&pid=558 Z400: http://support.casio.com/download.php?rgn=2&cid=001&pid=556 Z270: http://support.casio.com/download.php?rgn=2&cid=001&pid=584 Casio Exilim EX-Z2/EX-S6 "Verbessert bestimmte Operationen " - mehr als diese kryptische Angabe macht Casio zu seinen Updates für die Digitalkameras Exilim EX-Z2 und EX-S6 leider nicht. EX-S6: http://support.casio.com/download.php?rgn=2&cid=001&pid=591 EX-Z2: http://support.casio.com/download.php?rgn=2&cid=001&pid=589 Apple Aperture Version 2.1.4 Das Update für die Apple-Fotosoftware Aperture auf Version 2.1.4 soll Kompatibilität und Stabilität verbessern und Fehler beim Import von Bildern, dem MobileMe-Upload sowie der Er- und Bestellung von Fotobüchern beheben. Das Update steht zum kostenfreien Download auf der Apple-Support-Seite bereit. http://support.apple.com/downloads/Aperture_2_1_4 PhotoLine Version 15.5 Ab sofort ist die neue Version 15.5 der Bildbearbeitung PhotoLine verfügbar. Sie kann von www.pl32.de geladen werden. Anwender, die bereits die Version 15.0 registriert haben, benötigen keine neue Registriernummer für diese neue Version. Anwender älterer Versionen oder Besitzer von Bundlingversionen (Scanner, Digitalkameras) können ein Upgrade erwerben. Hauptaugenmerk in der neuen Version wurde auf eine verbesserte Bedienung gelegt. Außerdem wurde die Vollbildvorschau nahezu aller Funktionen optimiert und die Erzeugung und Bearbeitung von Vektorgrafiken komplett überarbeitet. Daneben gibt es noch eine Zahl kleinerer und größerer Detailverbesserungen. Infos: www.pl32.de/pages/rnote.php Download: www.pl32.de/pages/down.php