Angeblich dem Schutz der Kameranutzer dienen Firmwareupdates für 14 Lumix-Kompaktkameras, in denen Akkus der Typen DMW-BCF10 und DMW-BCG10 zum Einsatz kommen. Es handelt sich dabei um die Modelle DMC-FS4, FS6, FS7, FS8, FS15, FS25, FS42, FS62, FX40, FX550, TZ7, TZ6, TZ65 und FT1. Panasonic begründet dies mit dem Schutz vor unzuverlässigen Akkus fremder Hersteller. Entsprechende Updates für G1 und GH1 sollen folgen. Ob unzuverlässig oder nicht, nach dem Update funktionieren die Kameras nur noch mit Panasonic-Original-Akkus. Es ist also mit Vorsicht zu genießen. Außerdem bietet Panasonic Updates für die mit Lumix-Kameras gelieferte Software PhotoFunStudio 2.1 und 3.0 an, die falsche Anzeigen beim Abbruch des Dateiimports von einer SD-Karte beheben sollen.

Pentax - Kundendienst Mit der Umstrukturierung europäischer Pentax-Niederlassungen sind aktuelle Veränderungen beim Kundendienst verbunden. Für Garantie- und Reparaturfälle in Deutschland ist jetzt die Firma Rüdiger Maerz GmbH, Süderstraße 75a, 20097 Hamburg zuständig.

