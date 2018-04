Panasonic hat diese Woche vier Firmware Updates veröffentlicht. Bei der Lumix FS15 soll die Bildqualität verbessert werden, bei FT1 und TZ7 wird die Wiedergabe

Panasonic hat diese Woche vier Firmware Updates veröffentlicht. Bei der Lumix FS15 soll die Bildqualität verbessert werden, bei FT1 und TZ7 wird die Wiedergabe von mit der Lumix GH1 aufgenommenen AVCHD-Videos im Format 1280 x 720 ermöglicht (nicht aber Full HD 1920 x 1080) und die Wiedergabe von Standbildern verbessert. Schließlich soll bei TZ6 und TZ7 das Fokussiergeräusch des Quick-AF bei TZ6 und TZ7 verringert werden.Ricoh erweitert mit der Firmware v2.30 für die Ricoh GR Digital II den Funktionsumfang um einen manuelle Blitzmodus, 2.-Vorhang-Synchronisation, eine Anzeige der Zahl der an diesem Tag fotografierten Bilder beim Ausschalten der Kamera und eine individuelle Speichermöglichkeit der Weißabgleichskorrektur. Korrigiert wird ein Fehler bei der Anzeige des Positionsfensters bei vergrößerter BilddarstellungOlympus will mit seinem Firmware-Update für FE-25 für eine präzisere Anzeige des Ladezustands bei nachlassender Akkuleistung sorgen und bei FE-35 and FE-45 "die Kompatibilität mit NiMH-Akkus verbessern".Mit der Canon-Firmware v1.1.0 für die EOS 450D und v1.0.5 für die EOS 1000D können beide Modelle nun das AF-Hilfslicht des Speedlite 270 EX nutzen. Die EOS 50D soll mit der neuen Firmware v 1.0.6 ausführlichere Fehlermeldungen statt "Err 99" zeigen und sRAW1-Bilder ohne waagerechte Störstreifen machen.Links zu Detailinformationen und Updates:Canonweb.canon.jp/imaging/eosd-e.html Olympuswww.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/#fe Panasonicpanasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index.html Ricohwww.ricoh.com/r_dc/download/firmware/grd2/