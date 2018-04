[Update] JVC: Full-HD-Camcorder mit Highspeed-Aufnahme

Der Hersteller von Unterhaltungsgeräten JVC hat am Montag den Full-High-Definition Camcorder GZ-HM400 in den USA vorgestellt.

Der in Japan bereits Ende Juli vorgestellte Camcorder (magnus.de berichtete) wurde am Montag auch für den nordamerikanischen Markt angekündigt. Der GZ-HM400 nimmt Videos in voller High-Definition-Auflösung auf und beherrscht Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit bis zu 600 Bildern in der Sekunde. Der Camcorder soll laut JVC einen 10,2 Megapixel auflösenden CMOS-Bildsensor besitzten, mit dem er Videos mit 1920 x 1080 Bildpunkten im komprimierten AVCHD-Format aufnehmen soll.

Der Verkaufsstart des Full-HD-Camcorders GZ-HM400 war in Japan Anfang August, als Preis gab der Hersteller 110.000 Yen - also rund 820 Euro an. In den USA soll die Kamera ab sofort für 999 Dollar in den Regalen stehen, das entspricht einem derzeitigem Kaufpreis (Wechselkurs vom 14.9.09, 1 Euro=1,4616 US-Dollar) von 683 Euro. Die Markeinführung in Europa steht immer noch aus.