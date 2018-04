Bietet "Avatar" in 2D nur das halbe Vergnügen?

Im Kino war und ist "Avatar - Aufbruch nach Pandora" in 3D ein Megahit. Bereits am 23. April erscheint jetzt das Meisterwerk von James Cameron auf DVD und Blu-ray - allerdings vorerst ausschließlich in der herkömmlichen 2D-Fassung und ohne jegliche Extras, wie der Filmvertrieb Twentieth Century Fox Home Entertainment gegenüber magnus.de bestätigte. Holen Sie sich den Rekord-Blockbuster des Jahres 2009 trotzdem nach Hause?

Seit seinem Kinostart im Dezember 2009 lockte "Avatar - Aufbruch nach Pandora" mehr als 10 Millionen Zuschauern allein in Deutschland in die Lichtspielhäuser. Weltweit erzielte der Science-Fiction-Blockbuster ein sagenhaftes Einspielergebnis von über 2,6 Milliarden US-Dollar, womit "Avatar" von Regisseur James Cameron ("Titanic") als erfolgreichster Film aller Zeiten in die Geschichte eingeht. Nun soll bereits am 23. April 2010 das 3D-Spektakel auf DVD und Blu-ray erscheinen, allerdings im schnöden 2D-Gewand, ohne jegliches Bonusmaterial und ohne die zusätzlichen Filmminuten, die James Cameron noch in seinen Film einfügen wird, wenn er "Avatar" im Spätsommer als Director's Cut nochmals ins Kino bringt (magnus.de berichtete darüber unter [int:article,125086/]). Die Heimkino- und Filmexperten von Video-HomeVison befragten aus diesem aktuellen Anlass ihre Leser: holen Sie sich "Avatar - Aufbruch nach Pandora" auch in 2D auf DVD oder Blu-ray-Disc nach Hause? Immerhin 29,5 Prozent aller befragten Filmfans stimmten für JA, weil sie den Film auch in 2D großartig finden. Weitere 34,7 Prozent würden "Avatar" ebenfalls sofort kaufen, weil sie sich ohnehin nicht so bald eine 3D-Ausrüstung für ihr Heimkino zulegen wollen. Allerdings meinen 27,4 Prozent der Filmfreunde, dass "Avatar" sein Geld nur in 3D wert sei und sehen derzeit von einem Kauf ab. Die verbleibenden 8,4 Prozent aller Befragten würden den Film weder in 2D noch in 3D erwerben, weil ihnen das Kinoerlebnis vollkommen ausreicht. Das Redaktions-Team von Video-HomeVision bedankt sich bei seinen Lesern für die rege Teilnahme! Anzeige