TV-Tipps für Fußball-Fans: FC Bayern-Spaßkicks live im Free-TV

RTL und Sat 1 übertragen die mehr oder weniger ernstzunehmenden Testspiele des Rekordmeisters aus München live. Los geht es am Freitag Abend um 20.15 Uhr bei der Party 1. FC Köln gegen FC Bayern München auf RTL.

Sommerpause heißt in Deutschland, dass der Sommer Pause macht - anders ist dieses Mistwetter in diesen Breitengraden doch nicht erklärbar. Doch egal, immerhin opfern ein paar wackere Bundesligavereine ihre kostbare Vorbereitungszeit, um ihren Fans das Warten auf die Fußball-Bundesliga etwas zu versüßen. Letzte Woche vertrieben uns der Hamburger SV, der VFB Stuttgart, Schalke 04 und der FC Bayern München im Rahmen des T-Home-Cup die Langeweile. Diesen Freitag tritt wiederum der FC Bayern München an, dieses Mal in Köln im RheinEnergie-Stadion gegen Lukas "Prinz Poldi" Podolski und seine zweibeinigen Geißböcke. Der Privatsender RTL überträgt am Freitag ab 20.15 Uhr live.

Dieses Spiel läuft unter dem Titel "Die Poldi-Party" und soll als Ablösespiel dem 1. KC Köln helfen, die 10 Millionen Euro Ablöse an den FC Bayern für den Köln-Heimkehrer Poldi rezufinanzieren. Für Lukas Podolski, der bereits von 2003 bis 2006 für die Geißböcke kickte, ist das Spiel gegen seine alten Team-Kollegen der erste Auftritt innerhalb seines Köln-Comebacks. Lukas Podolski meinte dazu: "Ich hoffe auf ein tolles Spiel mit vielen Toren und auf eine fantastische Stimmung im Stadion". Ja, wir übrigens auch, lieber Lukas! Für die beiden Teams aus München und Köln bedeutet es hingegen der letzte Härtetest, bevor es in den nächsten Tagen mit den Pflichtspielen im DFB-Pokal losgeht.

Am Samstag spielen die Bayern gegen Oliver Pochers Allstar-Team

Ab Samstag Nachmittag um 16.00 Uhr läutet dann Oliver Pocher den Countdown live auf Sat.1 ein. Er und sein Allstar-Team wollen in der Veltins-Arena auf Schalke gegen den FC Bayern alles geben und den Deutschen Rekordmeister das Fürchten lehren... oder zumindest wieder einigermaßen aufrecht aus dem Stadion kommen. Ob es nun ein lockeres Tor-Festival wird oder eine noch nie dagewesene Sensation, stellt sich dann ab dem Anpfiff um 17.30 Uhr heraus. Der Allstar-Kaptain Oliver Pocher zeigt sich zumindest recht selbstbewusst: "Wir gehen als absolute Favoriten in das Spiel. Meine Mannschaft wird wissen, wie man mit Druck umgeht und immer alles geben. Wir werden den Bayern nicht den Gefallen tun, sie zu unterschätzen." Bis um etwa 20.00 Uhr wird der Zuschauer schlauer sein, inwieweit Pochers Worte bei seinem Team fruchteten.

Das Oliver-Pocher-Allstar-Team, das sind übrigens im Einzelnen: Oliver Reck im Tor, Alexander Klaws und Samir Naja in der Abwehr, Danijel Peric, Gianfranco Soave, Daniel Aminati, Oliver Petszokat und Guido Cantz im Mittelfeld und Fabian Fröhning, Robin Kühnelt und Bushido im Sturm.

Zudem warten auf der Reservebank diverse Ex-Weltmeister und Promis wie Lothar Matthäus, Thomas Häßler, Ebbe Sand, Stev Theloke, Johannes B. Kerner, Toto und Harry, Danny Koch, Daniel Giovale und Thomas Rist. Betreut wird das Team von Oliver Pocher, Werner Lorant und Rainer Calmund - was soll da noch schiefgehen...