TV-Tipp: FC Bayern München gegen Red Bull Salzburg live bei DSF

Wechselwirrwarr um Ribery, Lucio und Co hin oder her, der Bundesligastart naht unausweichlich, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zum ersten Härtetest fährt das neue Star-Aufgebot rund um den neuen Bayern-Trainer Van Gaal nach Österreich zu den mit Red Bull beflügelten Salzburgern.

Wechselwirrwarr um Ribery, Lucio und Co hin oder her, der Bundesligastart am 7. August naht unausweichlich, die Vorbereitungen laufen entsprechend auf Hochtouren. Zum ersten Härtetest fährt das neue Star-Aufgebot rund um den neuen Bayern-Trainer Van Gaal nach Österreich zu den mit Red Bull beflügelten Salzburgern.

Anzeige

Rund 32.000 Fußball-Fans wollen am Freitag Abend das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg in der neu ausgebauten Red Bull Arena sehen, was aufgrund einer neuen Bestuhlung gleichzeitig Zuschauerrekord bedeutet. Wer nicht ins Stadion kann und trotzdem aufgrund der langen Sommerpause hochgradig unter Fußball-Entzug leidet, checkt am Donnerstag am besten schon mal den Speicherplatz auf seiner Fernbedienung hinsichtlich des Deutschen Sport Fernsehens (DSF) ab, damit er am Freitag ab 20:15 nicht erst lange suchen muss.

Alle sechs Bayern-Neuzugänge in Salzburg mit dabei

Die Zuschauer in Salzburg und vor den Fernsehgeräten bekommen am Freitag erstmals die Chance, die sechs Neuzugänge des Deutschen Rekordmeisters genau in Augenschein zu nehmen, als da wären: Ivica Olic, Edson Braafheid, Anatoli Timoschtschuk, Danijel Pranjic, Alexander Baumjohann sowie natürlich den 35-Millionen-Stürmer Mario Gomez. Daheim bleiben werden allerdings Franck Ribery (Schleimbeutelentzündung im linken Knie... ) und Bastian Schweinsteiger (noch in Reha).

Für den Coach Huub Stevens von Red Bull Salzburg ist das Spiel gegen den FC Bayern München eine gute Gelegenheit, die europäische Wettbewerbsfähigkeit seiner Alpen-Kicker auszuloten. Denn am kommenden Mittwoch wartet Dublin in der Champions-League-Qualifikation. Ungünstiger Weise haben die Salzburger derzeit einige Ausfälle zu beklagen. Auch der Einsatz des ehemaligen Bayern-Stürmers Alexander Zickler steht derzeit noch auf der Kippe.