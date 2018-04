TV-Tipp: Bayern gegen Mailand - ManU trifft bei Audi-Cup auf Boca Juniors

Zum Audi Cup 2009 empfängt der Deutsche Rekordmeister FC Bayern München drei echte Weltklasse-Teams. Aus Argentinien reisten die Boca Juniors an, von der britischen Insel schaut Manchester United vorbei und aus Italien kommt der AC Mailand.

Das ZDF überträgt im Rahmen von "ZDF SPORTextra" am Mittwoch das Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und den AC Mailand. Die Übertragung beginnt ab 19.25 Uhr mit der Partie zwischen Atletico Boca und Manchester United, ab 20.45 Uhr steht die Van-Gaal-Elf gegen den AC Mailand auf dem Platz. Am Donnerstag schaltet sich der Mainzer Sender ab 19.25 Uhr mit dem Spiel um Platz 3 ins Geschehen ein und zeigt ab 20.45 Uhr das Finale. Selbst, falls es für die Bayern nur fürs kleine Finale reicht, sorgen Weltstars wie Ribery, Rooney, Ronaldinho oder Riquelme in jedem Fall für gepflegte TV-Unterhaltung.

Noch Restkarten fürs Stadion erhältlich

Wer live ins Stadion möchte, hat zumindest für Mittwoch noch die Chance dazu. Laut der Website des Vereins sind noch rund 13.000 Plätze aus allen Preiskategorien zwischen 12 und 60 Euro erhältlich. Der Ticketversand ist jden Angaben zufolge aufgrund des zu kurzen Vorlaufs nicht mehr möglich. Interessenten können die Karten direkt im ServiceCenter an der Säbener Straße oder am Spieltag ab 12.00 Uhr an den Stadionkassen der Allianz-Arena abholen. Die Finalrunde am Donnerstag ist bereits restlos ausverkauft.