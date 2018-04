Transcend will sich mit der Weiterentwicklung der digitalen Bilderrahmen hervortun und preist seinen neuen 7 Zoll Bilderrahmen PF700 mit hellem 16:9-Display

Transcend will sich mit der Weiterentwicklung der digitalen Bilderrahmen hervortun und preist seinen neuen 7 Zoll Bilderrahmen PF700 mit hellem 16:9-Display und zahlreiche Zusatzfunktionen an. Der Transcend PF700 soll als universelles Multimediagerät verstanden werden: Er zeigt nicht nur Fotos, sondern ist Videospieler und MP3-Player sowie Uhr, Wecker und digitaler Kalender. Der PF700 unterstützt alle gängigen Speicherkarten (SD/SDHC/MMC/MS) sowie USB-Sticks. Der PF700 beherrscht einen NaturaTone genannte Farbdarstellungsoptimierung sowie Zoom- und Rotationsfunktionen. Der Transcend PF700 kommt mit einer Fernbedienung und wird voraussichtlich ab Ende September in Deutschland für 85,- Euro erhältlich sein. Foto Formate: JPEG, BMP Musik Formate: MP3, WMA (Non-DRM), WAV Video Formate: AVI, MOV, MPG, MP4,3GP, Motion JPEG www.transcend.de