Bei den Speicherkarten geht die Entwicklung weiter in Richtung höhere Übertragungsgeschwindigkeit und Kapazität. Transcend will hier nichts anbrennen lassen und bringt nun ebenfalls "Class 10 SDHC"-Karten die der SD-3.0-Spezifikation entsprechen. Sie erreichen eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 16 Megabyte in der Sekunde und eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 20 Megabyte in der Sekunde.Damit sind die neuen Class 10 SDHC-Karten der "Ultimate"-Serie vor allem für die Ansprüche von hochauflösenden Serienbildern und HD-Videoinhalten gerüstet. Transcends Ultimate SDHC-Karten gibt es in Kapazitäten von 4GB bis 16GB. Die Preise liegen zwischen 12,50 Euro für 4 GB-Variante und 51,50 Euro für 16 GB Kapazität. www.transcend.de