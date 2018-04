Toshiba fertigt TV-Displays für Hotels, Lounges und Co.

Toshiba "Visual Solutions": LCD-TV-Displays für B2B-Markt

© Archiv Toshiba SV-Serie

Wie der Elektronik-Konzern Toshiba am Dienstag vermeldete, will sich das Unternehmen verstärkt um Kunden im wachsenden B2B-Segment bemühen. Für dieses Vorhaben gründeten die Japaner eigens den neuen Geschäftsbereich "Visual Solutions". Ziel von Toshiba ist es, spezielle TV-Display-Systeme in unterschiedlichste Geschäftsfelder zu liefern, wie beispielsweise Hotels, Krankenhäuser, Lounges, Bars, Restaurants, Meetingräume usw.. Auch für Anfragen bei Events, Messen, Sportveranstaltungen und Showrooms will Toshiba in Zukunft gerüstet sein. Anzeige An Display-Größen wird Toshiba Diagonalen von 19 bis 55 Zoll anbieten. Ansonsten geht es bei den Geräten weniger um trendige Ausstattungs-Features sondern vielmehr um einfache Bedienung, günstige Anschaffungspreise und individuelle Sonderausstattung. Dies reicht von der Farbe für spezielle Einsatzumfelder (etwa weiß im Gesundheitssektor) bis hin zu einer Klon-Funktion aller Einstellungen - hier lassen sich via USB die Einstellungen eines Gerätes auf alle anderen übertragen, wichtig zum Beispiel im Hotelsektor. Sogar Funktionen wie Fernwartung, etwa die Einspeisung eines Begrüßungsbildschirmes oder eine Limitierung der maximalen Lautstärke, sind möglich. Einige Toshiba-Geräte (RV- und XV-Serie) verfügen noch zusätzlich über eine so genannte AutoView-Funktion. Hierbei passt sich die Bildhelligkeit automatisch dem Umgebungslicht an, was bei den eingesetzten ECO-Panels zu einer Energieersparnis von bis zu 65 Prozent führen soll. Die Displays der SV-Serie besitzen zusätzlich eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit dem sogenannten REGZA Accurate Dimming, das eine exakte Steuerung der einzelnen Bildbereiche erlauben soll, und so laut Toshiba nicht nur ein tieferes Schwarz sondern auch höhere Kontraste und bessere Abgrenzungen an Hell/Dunkel-Übergängen als bislang erzielt.

