Toshiba: LCD-TV-Serie speichert Sendungen auf USB-Festplatten

Der Fernsehhersteller Toshiba hat in Japan eine neue LCD-TV-Serie vorgestellt, die TV-Sendungen in High-Definition-Qualität auf USB-Wechselfestplatten und Netzwerkdatenträger aufzeichnen kann.

Die insgesamt 25 neuen LCD-TV-Geräte, die der Hersteller am Mittwoch für den asiatischen Markt vorgestellt hat, sollen TV-Sendungen auf USB-Wechselfestplatten oder auf Netzwerklaufwerke aufzeichnen können. Dank USB-HUB-Funktion sollen bis zu vier Festplatten gleichzeitig betrieben werden können. So kann zum Beispiel jedes einzelne Familien-Mitglied das Programm auf einer eigenen Platte aufzeichnen. Selbst Sendungen in High-Definition (HD) sollen die Geräte ablegen können, die Bandbreite gibt der Hersteller mit etwa 20 Mbit in der Sekunde an, das soll bei Verwendung einer 500-Gigabyte-Platte für die Aufzeichnung von bis zu 50 Stunden HD-Material ausreichen. Die höherklassigen Modell-Reihen ZX9000 und Z9000 bieten darüber hinaus zwei DVB-Empfangsteile. Dank Dual-Tuner-Funktion sollen sie während Nutzer eine Sendung verfolgt, bis zu zwei weitere Programme zeitgleich aufnehmen können.

Das Top-Modell der Serie, der Toshiba ZX9000 kommt mit einer integrierten 500 GB-Festplatte und besitzt eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit separater Ansteuerung einzelner Bildsegmente. So will der Hersteller ein maximales dynamisches Kontrastverhältnis von 20.000:1 erreichen. Der ZX9000 ist mit Bildschirmdiagonalen von entweder 55- oder 46-Zoll zu bestellen. Zur weiteren Ausstattung zählen unter anderem DLNA-Unterstützung zum Streamen von Musik-, Video- und Bilddateien, ein Ethernet-Anschluss sowie ein SD-Kartenlesegerät. Dank Ethernet-Port soll der ZX9000 Fernsehprogramme auch auf beliebige Festplatten im Netzwerk ablegen können. Aufnahmen sollen laut Toshiba auch über Mobiltelefone oder per E-Mail programmiert werden können.

Die Geräte der Z9000er-Serie bieten kein LED-Backlight und sind in den Display-Größen 37-, 42-, 47- und 55-Zoll lieferbar. Im Gegensatz zur ZX-Serie sind die Fernseher ohne Festplatte ausgestattet. Über den USB-Port lassen sich jedoch externe Festplatte als Speichermedium nachrüsten, als Alternative ist auch die Aufnahme auf einen Datenträger im Netzwerk möglich. Die Z9000er-Displays geben Fernsehbilder in voller HD-Qualität mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten wieder und bieten die gleichen Anschlussmöglichkeiten wie die ZX-Serie.

Das untere Ende der neuen Serie bildet die R9000-Reihe mit TV-Geräten von 19- bis 55-Zoll und die H9000-Reihe, mit Geräten der Displaygröße von 32-, 37- und 42-Zoll. Ab wann die Modelle auf den europäischen oder amerikanischen Markt kommen, steht derzeit noch nicht fest. Auch zu den Preisen gab Toshiba bisher keine Informationen heraus.