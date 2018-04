Toshiba: HDTV-Sat-Receiver HD-S1 im Kleinformat für Fernsehrückwand

Darauf haben Ehepaare gewartet: ER bekommt endlich sein HD-Fernsehen via Satellit, ohne das SIE sich über noch einen Kasten unterm Fernseher oder ein weiteres Kästchen am Wohnzimmertisch aufregen müsste. Toshibas neuer Mini-Sat-Receiver lässt sich über einen VESA-Montage-Adapter einfach auf der Rückseite von Flachbild-Fernsehern schrauben und sogar über die TV-Fernsteuerung bedienen.

Mit dem HDTV-Sat-Receiver HD-S1 stellte der Unterhaltungselektronik-Spezialist Toshiba am Freitag offiziell ein Modell vor, mit dem HDMI-CEC-kompatible TV-Geräte für den Empfang von Satellitensignalen aufgerüstet werden können. Dies gilt nach eigenen Angaben sowohl für die Toshiba-eigenen Serien SV, ZV und XV als auch für HDMI-CEC-kompatible TV-Geräte von Fremdherstellern.Angedacht hat Toshiba den DVB-S-Receiver demnach für Leute, die zwischen TV-Gerät, AV-Receiver und DVD-Player nicht noch ein Teil in ihren Gerätepark integrieren können oder wollen. Und auch die x-te Fernbedienung bleibt dem Kunden erspart, sofern sein TV-Gerät zu dem besagten HDMI-CEC-Standard kompatibel ist. Deshalb setzt Toshiba nun mit dem HD-fähigen Receiver HD-S1 auf eine Montage-Variante: Der kompakte Sat-Receiver mit den Maßen 35 x 146 x 150 mm verschwindet hinter dem TV-Gerät, indem er mittels eines VESA-Montage-Adapters hinten auf das TV-Gerät aufgeschraubt wird. Die Steuerung des SAT-Empfängers erfolgt bei TV-Geräten mit HDMI-CEC-Protokoll direkt mit der TV-Fernbedienung. Zumindest alle wichtigen und typischen Grundfunktionen wie etwa Lautstärkeregulierung oder Programmwechsel des Sat-Receivers sollen so mit der TV-Bedienung steuerbar sein. Für die Installation und alle anderen Funktionen liefert Toshiba zusätzlich eine separate Fernbedienung mit. Diese macht die HD-S1 Box auch bei Nicht-HDMI-CEC-Geräten als kleine HD-Settop-Box nutzbar.

Zu den technischen Eigenschaften des HD-S1 zählen zum Beispiel separate Programm-Listen für TV und Radio, ein entsprechendes Interface für CI (Common Interface)-Karten, eine Software-Aktualisierung über Satellit und ein einfach bedienbarer Electronic Programme Guide (EPG). Toshiba verspricht zudem beim HD-S1 sehr kurze Umschaltzeiten und die Unterstützung der Videoformate 4:3, 4:3 Letterbox und 16:9 sowie der Datenformate MPEG-2 und MPEG-4.