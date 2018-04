Toshiba bundelt Camcorder mit Videoschnittsoftware von Magix

Der Spezialist für Videoschnittsoftware, Magix hat am Mittwoch eine Kooperation mit dem Kamerahersteller Toshiba bekanntgegeben. Demnach soll jedem verkauften Camcorder der Full-HD-Serie "Camileo" eine 30-Tage-Testversion von Magix Video deluxe Plus beigelegt werden.

Toshiba will die Anwender mit der neuen Camileo-Serie um die Modelle S20, X100 und H30 nicht nur mit einem starken Zoom und dem trendigen Design überzeugen, sondern auch mit der neu integrierten "YouTube-Taste", die es erlaubt Aufnahmen mit auf das Videoformat der Online-Plattform abegestimmten Einstellungen zu machen. Toshiba plant die Markteinführung der neuen Modelle für das vierte Quartal 2009. Die Videosoftware "Magix Video deluxe" soll laut eigener Aussage des Herstellers Europas meistverkaufte "Rundumlösung" für Videobearbeitung sein. Mit passender Hintergrundmusik und animierten Menüs sollen eigene Videoclips "spielfilmreif" werden. Die neueste Version des Videoschnitt-Programms Magix Video deluxe soll Funktionen aus dem professionellen Bereich in den Videoschnittalltag bringen. Beispiele dafür sind eine sekundäre Farbkorrektur, flexible Menügestaltung und Reiserouten-Animationen. Erhältlich sein wird Magix Video deluxe 16 in drei Versionen voraussichtlich ab dem ersten Oktober.