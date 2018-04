Die zehn beliebtesten Social Networking Websites der Deutschen

Top 10 Social Networking-Seiten in Deutschland - Studi VZ behauptet sich

Die Marktforscher von Comscore haben die zehn meist besuchten Social Networking-Websites herausgefunden. In Deutschland steht laut den Analysten das Studenten-Netwerk StudiVZ an erster Stelle in der Gunst der Onliner, wie die Analysten am Montag bekannt gegeben haben.

© Archiv Titelthema Netbooks: Mobile Rechner für die tägliche Arbeit

Die Marktforscher von Comscore Comscore haben die 10 meist besuchten Social Networking-Websites herausgefunden. In Deutschland steht laut den Analysten das Studenten-Netwerk StudiVZ an erster Stelle in der Gunst der Onliner. Anzeige Auf den zweiten Platz kommt das Freunde-Netwerk Wer-kennt-wen.de, gefolgt von Facebook.com und Myspace (Platz 4). Auch auf den übrigen Plätzen finden sich bekannte Netzwerke wie das Business-Netzwerk Xing (Platz 9) oder Lokalisten.de. Ebenfalls in den Top 20 vertreten ist bereits der Kurznachrichtendienst Twitter.com. Eine Übersicht finden magnus.de-Leser in der Tabelle: Für das Ranking hat Comscor das Surfverhalten von Onlinern (Unique Visitors) über 15 Jahre untersucht. Nicht berücksichtigt wurde Traffic von öffentlichen Computern wie beispielsweise in Internet-Cafes oder Seitenzugriffe von Handys und PDAs.

© Archiv