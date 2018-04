Auch im Internet lesen Deutsche gerne Bild

Top 10 Nachrichten- und Informations-Webseiten: Bild.de führend

Die Marktforscher von Comscore haben die 10 meist besuchten Nachrichten- und Informations-Websites herausgefunden. In Deutschland steht die Boulevard-Zeitung "Bild" an erster Stelle in der Gunst der Onliner, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab. Anzeige Auf den zweiten Platz kommt der Dienstleister Wetter.com. Der Web-Auftritt des Nachrichtenmagazins Spiegel.de findet sich erst auf den dritten Paltz, gefolgt von Focus Online und Welt.de. Auch auf den übrigen Plätzen finden sich bekannte Namen, von denen allerdings nicht jeder auch am Kiosk um die Ecke vertreten ist. Auf den letzten Platz des Top 10-Rankings findet sich mit Stern.de noch ein traditionelles Nachrichtenmagazin. Als dritte Tageszeitung hat es der Online-Auftritt der Süddeutschen auf Platz 7 geschafft. Eine Übersicht finden magnus.de-Leser in der Tabelle: Für das Ranking hat Comscor das Surfverhalten von Onlinern (Unique Visitors) über 15 Jahre untersucht. Nicht berücksichtigt wurde Traffic von öffentlichen Computern wie beispielsweise in Internet-Cafes oder Seitenzugriffe von Handys und PDAs.

© Plastic Logic Sieht so die Zukunft der Zeitung aus?