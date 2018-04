Als wahres Wunderkind im Bereich der Filter und Effect- Bearbeitung preist Tiffen seine neue Filter-Software an, die man direkt aufrufen oder aber als Plug-In

Als wahres Wunderkind im Bereich der Filter und Effect- Bearbeitung preist Tiffen seine neue Filter-Software an, die man direkt aufrufen oder aber als Plug-In in Photoshop & Co einbinden kann. Sie erlaubt nun das Bearbeiten von mehreren Masken und Ebenen, ohne dass das Plug-in beendet werden muss. Damit will Tiffen die Bearbeitung beschleunigen. Bis zu bis zu 1000 neue Filter und Effekte liefert Dfx v2 und erweitert die Bibliothek damit auf 2000. Die Bedienoberfläche spricht nun auch Deutsch. Die Software gibt es als Standalone-Version zur Bearbeitung von Bildern, die mit 100 Dollar recht günstig ist. Teurer wird es wenn man eine Plug-In-Version haben will: Für Adobe-Photoshop,Elements und CS4 kostet es 300 Dollar. Weitere Versionen gibt es für Apple Aperture und diverse Filmschnittsoftware, wie Apple Final Cut Pro/Express und Adobe After Effects und Avid Editing Systems. Eine kostenlose Probeversion bietet der Hersteller auf seiner Homepage als Download an. www.tiffen.com