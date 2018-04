Die Macher des "Impossible Project" haben bekannt gegeben, dass sich die ursprünglich für den 22. Februar geplanten Ankündigungen zum Stand der Dinge bei der

Die Macher des "Impossible Project" haben bekannt gegeben, dass sich die ursprünglich für den 22. Februar geplanten Ankündigungen zum Stand der Dinge bei der Entwicklung neuer Sofortbild-Materialien für alte Polaroid-Kameras verzögern. Als Grund wird ein am 6. Februar unerwartet aufgetretenes Problem bei der Produktion in der ehemaligen Polaroid-Fabrik im holländischen Enschede angegeben. Die Projektleiter Florian Kaps und Andre Bosman wollen nun am 22. März in New York bekannt geben, ob ihr "unmögliches Projekt möglich wird". www.the-impossible-project.com