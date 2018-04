Teufel stellt neue Geräte vor: TV-Soundbar und erstes THX-Select-2-System

Der Berliner Lautsprecherspezialist Teufel hat am Montag zwei neue Lautsprecher-Systeme vorgestellt. Die "Cinebar 50" ist Teufels erste so genannte Soundbar, das "System 5 THX Select 2" das weltweit erste Heimkino-System mit THX-Select-2-Zertifizierung.

Die rund 750 Euro teure "Cinebar 50" besteht aus einem horizontalen "Lautsprecherbalken", der für die (stehende) Anbringung unterhalb eines modernen Flach-TVs gedacht ist. Die Cinebar ist neben den Lautsprechern noch mit Verstärker- und Dekoder-Elektronik bestückt; für den Tiefbass ist ein externer Subwoofer zuständig. An den jeweils zwei analogen und digitalen Eingänge finden genügend Signalquellen Anschluss. Dazu steht eine USB-Buchse für Massenspeicher zur Verfügung. Prinzipiell ist die "Cinebar 50" ein 2.1-Stereosystem; per Dolby-Virtual-Surround versucht sie sich aber auf Wunsch auch in der Rundumbeschallung. Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedinung; außer dem Stromanschluss und den externen Signalquellen benötigt sie keine Verkabelung, was die Aufbauzeit auf ein Minimum reduziert. Verfügbar ist die "Cinebar 50" bis etwa Ende Juli. Vorbesteller erhalten sie derzeit für 669 Euro. Wie lange dieser Aktionspreis gilt, steht aktuell nicht fest.

Die zweite Neuheit, das "Theater 5 THX Select 2" gehört zu den klassischen Surround-Boxensystemen. Das Theater 5 ist im Prinzip ein alter Bekannter. Allerdings wurde der neue Sprössling es als erstes Set von THX nach deren "Select 2"-Vorgaben zertifiziert. THX Select 2 entspricht den Vorgaben von THX Ultra 2 - nur ist ein weniger großer Schalldruck gefordert. Das 5.2-System wird es in zwei Varianten geben. Bei der "Concert"-Version entsprechen die hinteren Stereolautsprecher den vorderen, bei der "Heimkino"-Version kommen stattdessen Film-optimierte Dreiwege-Dipolboxen zum Einsatz. Beiden gemein ist die doppelte Subwoofer-Bestückung. Das "Theater 5 THX Select 2" ist ab sofort erhältlich. Der Preis liegt bei knapp 1.600 Euro für beide Varianten.