Technik-Angebote von Aldi - Touchscreen-Handy, TFT und externe Festplatte

Eine ganze Reihe an Angeboten aus den Bereichen Technik und Unterhaltungselektronik gibt es bei Aldi ab Montag, den 28. September. Unter anderem einen 22-Zoll-TFT, eine Touchscreen-Handy von Samsung und eine 1 TByte fassende externe Festplatte.

Im ganzen Bundesgebiet - also sowohl bei Aldi Nord als auch Aldi Süd - gibt es nur zwei der insgesamt gut ein Dutzend Angebote. Zum einen die externe Festplatte "P83471" mit 1 TByte Fassungsvermögen. Sie läuft bei Aldi Nord unter dem "Medion"- und bei Aldi Süd unter dem "Tevion"-Label. Die 3,5-Platte kann per USB 2.0 oder eSATA an den PC angeschlossen werden. Außerdem passt sie in Medion-PCs mit dem speziell dafür konzipierten "Datenhafen 2" und kommt dann ohne Kabel und externer Stromversorgung aus. Außerdem haben beide Teil-Aldis den LCD-Monitor "Medion Akoya P54008" im Angebot. Der 22 Zoll große Flachbildschirm kostet 125 Euro. Das TN-Panel im 16:10-Format bietet eine Auflösung von 1.680x1.505 Pixel und kommt trotz des günstigen Preises mit HDCP-fähigem DVI-D-Anschluss daher.

Sonstige Angebote Aldi Nord

Am interessantesten bei Aldi Nord ist wohl das Touchscreen-Handy "Samsung S5230 Star" mit 3MP-Kamera und MP3-Player-Funktion. Allerdings ist der Preis von rund 140 Euro für das Simlock- und Vertrags-freie Handy keine Sensation. Zum ziemlich genau gleichen preis bekommt man es etwa bei Amazon frei Haus geliefert. Die sonstigen Produkte im Schnelldurchlauf: eine 2.1-Soundbar für rund 30 Euro, zwei MicroSD-Karten mit je 2 GB samt Adapter für 10 Euro, ein USB-Plattenspieler für 80 Euro, das Faxgerät "Hewlett-Packard 650" für 80 Euro und ein DECT-Schnurlostelefon für 20 Euro.

Sonstige Angebote Aldi Süd

Bei Aldi Süd sticht neben dem [int:article,111253]hier detailliert beschriebenen Navi-Gerät[/int] ein 32-Zoll-Flachbildschirm für 400 Euro hervor. Der "Tevion P15013" bietet einen DVB-T-Tuner und vier HDMI-Anschlüsse, aber auch nur die HD-Ready-Auflösung von 1.366x768 Pixel. Daneben zu haben: Eine Digitalkamera mit 10 MPix für 80 Euro, ein USB-Stick mit 8 GB für 15 Euro. eine Universalfernbedienung für 10 Euro, und Originaldruckerpatronen von HP (wahlweise No. 21/22 oder 56/57) für 25 Euro.