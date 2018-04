T-Mobile startet Prepaidoption Xtra Nonstop Plus

Mit Xtra Nonstop Plus können Xtra Kunden nicht nur supergünstig anrufen, sondern auch SMS-Kurznachrichten zum Niedrigstpreis verschicken. Wer sich für die neue Option entscheidet, telefoniert im Inland ab der zweiten Verbindungsminute zu 0 Cent ins T-Mobile Netz und Festnetz wie T-Mobile am Donnerstag bekanntgab.

Mit Xtra Nonstop Plus können Xtra Kunden nicht nur supergünstig anrufen, sondern auch SMS-Kurznachrichten zum Niedrigstpreis verschicken. Wer sich für die neue Option entscheidet, telefoniert im Inland ab der zweiten Verbindungsminute zu null Cent ins T-Mobile Netz und Festnetz wie T-Mobile am Donnerstag bekanntgab. Außerdem können Nutzer von Xtra Nonstop Plus täglich die zweite bis hunderdste SMS kostenfrei ins deutsche T-Mobile Netz und Festnetz senden, denn nur die erste SMS ist bepreist.

Anzeige

Für 29 Cent telefonieren

Kunden von Xtra Nonstop Plus sollen für wenig Geld lange Gespräche ins T-Mobile Netz und ins deutsche Festnetz führen können. Die erste Gesprächsminute berechnet T-Mobile mit 29 Cent, ab der zweiten Minute fallen keine Kosten mehr an, verspricht T-Mobile. Verbindungen in andere Mobilfunknetze kosten 29 Cent/Minute. Nur noch die erste SMS-Nachricht ins deutsche T-Mobile Netz oder Festnetz kostet 29 Cent, danach können Nutzer 99 SMS-Meldungen gratis verschicken. Erst ab der 101. Nachricht pro Tag sind es wieder 19 Cent/Stück. Dieser Preis gilt auch für den Versand von SMS-Mitteilungen in andere inländische Netze.

Der monatliche Optionspreis für Xtra Nonstop Plus beträgt gerundete 1,50 Euro. Die Option Xtra Nonstop Plus ist im Tarif Xtra Nonstop im ersten Monat automatisch voreingestellt. Bei Verzicht auf die Option telefonieren Kunden für einheitliche 29 Cent/Minute. Den Tarif Xtra Nonstop gibt es zusammen mit einem besonders günstigen Handy als Xtra Nonstop Pac mit einem Startguthaben von 15 Euro oder alternativ auch als Card-Variante mit einem Startguthaben von zehn Euro. Erhältlich ist das neue Xtra Angebot in allen Telekom Shops, im Fachhandel und unter www.t-mobile.de.