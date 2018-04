Mit dem Tauchgehäuse CD5MII präsentiert der österreichische Hersteller Subal ein Unterwassergehäuse für die Spiegelreflexkamera EOS 5D Mark II. Das Gehäuse ist

Mit dem Tauchgehäuse CD5MII präsentiert der österreichische Hersteller Subal ein Unterwassergehäuse für die Spiegelreflexkamera EOS 5D Mark II. Das Gehäuse ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 70 Metern. Dank eines abgeschatteten Monitorfensters erkennt der Fotograf, was gerade vor der Linse passiert. Mit der optionalen 360 Grad drehbaren Sucheroptik WS 45 erhält er zudem einen Schrägeinblick von 45 Grad. Ebenso lässt sich laut Hersteller auch die GS 180 Sucheroptik anbringen. Funktionen wie die AF-On und AE-Speicherung aktiviert man über einen Übertragungshebel. Per Drucktasten bedient der Filmer Funktionen wie: Messmodus/Weißabgleich, AF/Drive, Iso/Blitzleistungskorrektur, Menü, Picture Style, Info, Wiedergabe, Löschen, AF-Messfeldwähler, Set und Live View. Die Bedien-Elemente, Auslöser, Zoom, Programmwahlrad, Objektiv-Entriegelung oder den Lichtfunktionshebel der Kamera, steuert der Filmer ebenfalls über das Aluminium-Gehäuse. An der Basis stattet der Hersteller das Gehäuse mit Gewinden für zusätzliche Schienen aus. Die zwei Blitzanschlussbuchsen nehmen Zubehör von Nikonos V, Ikelite oder S6 Blitzbuchsen auf. Das Tauchgehäuse CD5MII wiegt ohne Zubehör und Port 2,5 kg und ist ab sofort für rund 3500 Euro erhältlich.

www.subal.com