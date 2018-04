Strato Online-Alben bietet jetzt neue Funktionen wie Integration von Google Maps, Social Bookmarking, E-Cards und die Möglichkeit, eigene Designs zu

Strato Online-Alben bietet jetzt neue Funktionen wie Integration von Google Maps, Social Bookmarking, E-Cards und die Möglichkeit, eigene Designs zu importieren. Damit können jetzt auch ambitionierte Webeinsteiger individuelle Online-Alben erstellen. Zusätzlich zum beliebten Geo-Tagging über Exif-Daten zeigt eine mit Google Maps eingebundene Karte den Aufnahmeort einzelner Foto-Ordner auf der Startseite an. Wer statt Landkarten lieber Bilder präsentiert, kann monatlich oder bei jedem Besuch wechselnde Startseitenfotos zeigen.

Dank interaktiver Funktionen können die Bilder nicht nur im Web gezeigt, sondern auch von Besuchern bewertet und kommentiert werden. Mit der interaktiven Funktionen Social Bookmarking können Fotos zu eigenen Linksammlungen bei delicious, Mister Wong, digg u. a. Diensten hinzugefügt werden. Eine neue Ranking-Seite zeigt die am meisten angesehenen Bilder und Videos der Online-Alben an. Fotos lassen sich per E-Mail oder als E-Card aus dem Mediencenter versenden.

Das Strato Mediencenter gibt es in den Paketen FotoWeb und VideoWeb bereits ab 2,50 Euro/Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Auch in anderen Paketen ist das Mediencenter enthalten. Je nach Paket können bis zu 5.000 Fotos und 720 Minuten Videos in TV-Qualität hochgeladen und unter der eigenen Domain im Webalbum gezeigt werden.

www.strato.de/easyweb/fotoweb/details.html