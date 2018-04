Spyder 3 Studio SR: Farbkalibrierung für Monitore, Beamer und Digicams

Der Spezialist für Farbmanagement Datacolor hat am Dienstag mit dem Spyder 3 Studio SR ein Kalibrierungsset für den fotografischen Workflow vorgestellt.

Der Spyder3Studio SR soll laut Hersteller leicht zu bedienen sein und sich an den Bedürfnissen des Fotografen orientieren. Für jeden Arbeitsschritt von der Aufnahme mit der Kamera, über die farbgenaue Bildbearbeitung am Bildschirm bis hin zum Ausdruck will Datacolor mit dem Set die passenden Werkzeuge bieten und ein "neues Niveau der Genauigkeit und Kontrolle" für das Farbmanagement bieten. Im Set enthalten ist das Spyder3Elite-Kalibrierungsgerät ([int:article,10122]magnus.de berichtete[/int]) zur Farbjustierung von LCD- oder Röhrenmonitoren, sowie Laptops und Beamer. Die Spyder3-Software erlaubt laut Hersteller volle Kontrolle über die Kalibrierung, dank anpassbarer Sollwerte und einer Umgebungslichterfassung. Eine automatische Erinnerungsfunktion soll darauf hinweisen, wenn es Zeit ist den Monitor neu zu kalibrieren. Dank der ausführlich beschrieben "Schritt-für-Schritt"-Prozedur sollen Anwender ohne Handbuch auskommen.

Eine schnellere und genauere Profilerstellung soll der Spektrokolorimeter (Farbmessgerät) mit "Strip-Reading"-Funktion ermöglichen. Fotografen sollen sich über die neue Art der RAW-Kalibrierung mit dem "SpyderCube" freuen. Mit dem würfelförmigen Gerät sind Einstellungen zum Weißabgleich und zum Farbmanagement vorzunehmen. Zur Überprüfung der korrekten Kalibrierung stehen eine Reihe ausgewählter Beispielbilder bereit. Das Spyder3Studio-SR-Set ist ab sofort im praktischen Metall-Koffer für 449 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Online-Shop von Datacolor zu bestellen.