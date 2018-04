Spion-Kamera für die Hosentasche - OctaCam Mini Video-Camcorder

Nicht auf die Größe kommt es an, sondern auf die Technik. Getreu der Volksweisheit bietet der Elektronikversender Pearl jetzt eine Mini-Videocam für den Schlüsselbund an, die bis zu 60 Minuten Film mit Ton machen soll.

Die Mini-Kamera mit den ungefähren Maßen von 58x22,23 Millimetern soll laut dem Versender unauffällig am Schlüsselbund Platz finden. Technisch bietet die Minikamera VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) mit 30 Bildern pro Sekunde. Fotos nimmt die Kamera mit einer Auflösung von 2,2 Megapixel auf. Auch beim Starten soll das Spiongerät dank einfachen Knopfdruck keine Zicken machen. Die gefilmten Szenen speichert die OctaCam im AVI-Format ab. Via USB-Anschluss lassen sich die Clips auf den PC übertragen. Systemvoraussetzung ist ein Windows-System (2000/XP/Vista/7) oder ein Mac-OS ab Version X. Auch Linux soll die Kamera von kein Problem stellen. Für knapp 50 Euro findet der Winzling einen Platz unter dem Weihnachtsbaum. Nur bei einem muss der Anwender aufpassen - dass sich nicht versehentlich die Kamera statt eines Schlüssels am Schlüsselloch befindet.