Spieletest: Overclocked

New York, November 2007: Im Stadtgebiet verstreut werden fünf Jugendliche aufgegriffen, die ziellos und ohne Gedächtnis umherirren. Der Spieler übernimmt die Rolle des Psychologen David McNamara, um die rätselhaften Fälle aufzuklären. Dabei steuert man nicht nur David McNamara, sondern in den Therapiesitzungen auch die Jugendlichen, wenn sie sich in Rückblenden Stück für Stück an die Geschehnisse erinnern. Und kommt so einem beängstigendem Geheimnis auf die Spur.

Overclocked, das neueste Adventure von Anaconda, überzeugt weniger durch Grafik oder ausgefeilte Rätsel, sondern mit einer sehr fesselnden Geschichte. Durch Zwischenfilme, Erinnerungen der Jugendlichen, sehr gute Sprecher und einen stimmungsvollen Soundtrack baut sich eine Spannung auf, die Psychothrillern im Kino um nichts nachsteht. Drei Handlungsstränge - die Ermittlungen von David McNamara, die Geschichte der Jugendlichen und die privaten Schwierigkeiten des Psychologen - kommen zu einem furiosen Ende zusammen.

Fazit: Overclocked ist zwar recht einfach und etwas kurz, aber die kinoreife Story fesselt den Spieler trotzdem bis tief in die Nacht an den PC. Für mich ist es das spannendste Adventure des Jahres.